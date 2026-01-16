El PP de Sabero afirma que el alcalde "se ha visto obligado" a firmar un nuevo convenio del Bar León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de Sabero ha asegurado este viernes que el alcalde, Juan Carlos Álvarez, «se ha visto obligado a rectificar el convenio firmado el 25 de enero del año 2024 con los propietarios del edificio que albergaba el Bar León, por el que el Ayuntamiento asumía todos los costes del derribo del edificio a cambio de un trozo de la parcela que lo albergaba».

En un comunicado, los populares señalan que el nuevo convenio «amplia el terreno cedido por los mismos hasta lo que legalmente se señala en las Normas Urbanísticas Municipales y que no se respetó en el convenio anterior». La medida, señala el comunicado, «da la razón al Grupo Municipal del Partido Popular, que denunció, desde la firma del primer convenio, el perjuicio económico causado a todos los vecinos del valle, el oscurantismo del proceso y la falta de los informes administrativos y técnicos necesarios». «Esta nueva firma, vendida por el alcalde, como es habitual en él, como un logro más, no deja de ser una rectificación, que solo busca reparar las graves deficiencias del primer convenio», añaden los populares, que inciden en que el alcalde no explica por qué «no fue posible materializar el primer convenio», como afirma el regidor, «ya que los propietarios del terreno habían ofrecido a la anterior corporación ceder esa parcela para cumplir con las Normas Urbanísticas Municipales». «Este ofrecimiento fue rechazado en su día, al considerar que lo ofrecido no era un regalo, sino una cesión obligatoria y que no cubría ni de lejos el fuerte desembolso que todos los vecinos tenían que hacer para derribar el edificio del Bar León», señala el PP. El comunicado añade que «a los 35.000 euros, gastados por el Ayuntamiento hasta la fecha, habrá que sumar el gasto en urbanizar y adecuar ese terreno, dinero que tendrían que haber asumido los propietarios del edificio, como legalmente les correspondía, y no los vecinos». Los populares critican que el alcalde «sigue anunciando en ese trozo de terreno, por enésima vez, un espacio emblemático para el municipio, que, como todos sus proyectos, se quedan en anuncios». «Suponemos que lo inaugurará a la vez que el Centro de Día prometido para los primeros días de su mandato o la Residencia de la Tercera Edad, que iba a hacer en unos meses», auguran el grupo municipal del PP, que considera que se trata de «promesas tan incumplidas como la de la transparencia que tanto prometía» ya que «a pesar de las solicitudes realizadas se nos sigue negando el acceso a los escritos entre la Fiscalía de León y el Ayuntamiento de Sabero sobre este tema. Igual falta de respuesta obtuvo el Procurador del Común cuando se interesó por el asunto».

«No entendemos que puede haber detrás de este oscurantismo y mucho nos tememos que en las próximas semanas veamos firmado un nuevo documento en el que el Ayuntamiento adquiera la parte de la finca que aún falta a cambio de una buena cantidad de dinero para los propietarios, con alguna disculpa de las habituales del alcalde, que redondee el negocio, excelente para los propietarios y ruinoso para los vecinos», concluye el comunicado.