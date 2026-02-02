Sabero rinde este martes culto a San Blasín

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Como cada año y durante más de un siglo, los Saberenses acudirán este martes a la ermita de San Blas para rendir culto a “San Blasín” , titular de la pequeña edificación religiosa, y que ha visto desde la atalaya de su emplazamiento la vida de esta tierra durante cientos de años.

San Blas, santo de origen Armenio y famoso por curar de forma milagrosa los males de garganta reúne todos los días tres de febrero de cada año en su ermita a un elevado número de personas, nieve, llueva, haga frío o viento, que acuden no solo de Sabero y pueblos del Valle, sino de las localidades de los municipios cercanos que, como manda la tradición, vienen cargadas de dulces y caramelos, que una vez benditos se convertirán con la intercesión del santo en el mejor remedio contra gripes, resfriados y todo tipo de afecciones en la garganta.

El ritual, que apenas ha cambiado con el paso del tiempo, se inicia con una misa presidida desde el retablo por la nueva imagen de San Blas, mientras que la antigua imagen se coloca al pie del altar, sobre las andas adornadas, rodeada de cientos de velas y cirios que los fieles ofrecen al santo.

Del cuello de la imagen pende la famosa “cuelga “formada por rosquillas, dulces, caramelos, manzanas y naranjas, que una vez finalizada la misa son bendecidas y llevadas a las personas de mayor edad del pueblo con la esperanza de que contribuyan a fortalecer su salud.

Los actos comenzaron el pasado domingo con el concierto en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León a cargo de Son del Cordel dentro de los actos de la festividad de San Blas, cuyo nombre fue asignado a la Ferrería en el siglo XIX. Hoy a las 12,30 horas tendrá lugar la eucaristía y bendición de frutos, tal como manda la tradición. Al finalizar la misa, tendrá lugar el beso de la reliquia mientras se entona el Himno a San Blas y se reparten caramelos benditos, a cargo de la Asociación de Amigos de la Ermita de San Blas. Seguidamente se procederá a la procesión del santo por los alrededores de la ermita que irá acompañada del nuevo pendón confeccionado hace dos años. Al finalizar la procesión se entona el canto de despedida del armenio y se reparten roscas benditas y un refrigerio entre los devotos asistentes