Son del Cordel llena la Ferrería de San Blas

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero

La nave neogótica de la Ferrería de San Blas, sede del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero, se llenó ayer tarde para disfrutar del concierto de música Al Son del Cordel, un grupo referente en el Folk leones. El concierto ha sido organizado por el Museo para celebrar la festividad de San Blas, el patrono de la Ferrería que alberga hoy en día este Centro. Esta festividad se celebra el día 3y se realiza en Sabero porque anexa a la Ferrería existe una ermita dedicada a este Santo.

La localidad de Sabero venera desde hace varios siglos a San Blas, un santo de origen armenio, patrón de los males de garganta, que cuenta con una ermita dedicada a su culto el día 3 de febrero. La implantación en el siglo XIX de la primera industria siderúrgica moderna de España precisamente junto a esa ermita hizo que tomara su nombre y se acogiese a su protección.