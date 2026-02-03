El Gal de Riaño acoge la firma del convenio Museos Vivos+ de toda Castilla y León

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El Gal Montaña de Riaño acogió este martes la firma del convenio del proyecto de cooperación en Catilla y León de Museos Vivos+, con la presencia de representantes de los distintos GALs de la comunidad. En el territorio del GAL Riaño se cuenta en la actualidad con los centros: Museo del gallo de pluma de La Vecilla, museo de la lana merina trashumante de Salamón, museo del ferroviario en Cistierna, Centro de Interpretación de la Peña del Castro de la Ercina, museo Etnográfico de la Trashumancia de Prior, museo etnográfico de Riaño, Escuela Museo Don Félix Martino de Soto de Sajambre, museo de Valdelugueros y el Centro de Interpretación de los Monasterios en Gradefes.

Este proyecto de cooperación Museos Vivos+ aúna las aportaciones de 18 Grupos de Acción Local de 7 provincias de Castilla y León. De tal modo los seis G.A.L.s de la provincia de Burgos, cuatro de la provincia de Soria, dos de la provincia de León ( Cuatro Valles y Montaña de Riaño), dos de la provincia de Palencia, dos de la provincia de Valladolid, uno de la provincia de Segovia y uno de la provincia de Salamanca que han firmado un convenio por el cual se comprometen a la incorporación de la plataforma «Smart» y apertura al público de 57 espacios de exposición permanente a lo largo de la Comunidad Autónoma. Este proyecto no solo supondrá la incorporación de museos, centros de interpretación, aulas de cultura, sino que además significará la mejora y modernización de más de 12 de estos pequeños centros museísticos rurales.