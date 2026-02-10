Sabero invertirá 123.000 euros en la mejora de infraestructuras y servicios del valle

Publicado por Juan Manuel Castro León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sabero llevará a cabo diversas actuaciones de mejora en infraestructuras y servicios municipales en distintos puntos del Valle gracias al programa de la Diputación Provincial –IOS 2025–, con una inversión total de 123.000 euros. Estas obras tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de los vecinos y reforzar la oferta turística del municipio.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la consolidación del Corralón solariego de Sahelices de Sabero, una casa del siglo XVI conocida popularmente como El Corralón o La Portalada. La intervención permitirá asegurar la estabilidad de esta edificación histórica, muy deteriorada por el paso del tiempo y el abandono, respetando su estructura y materiales originales. Los trabajos incluirán el refuerzo de muros, el acceso y el suelo, con el fin de dotar al inmueble de un uso público vinculado a actividades vecinales y turísticas. Esta actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 5.000 euros.

Otra de las obras relevantes será la cubrición de la pista de pádel de Olleros de Sabero, con el objetivo de permitir su uso durante todo el año y mejorar su conservación frente a la climatología adversa de la zona. La pista, situada junto al frontón, la Casa de la Cultura, el consultorio médico y el bar El Frontón, forma parte de un espacio clave para la actividad deportiva, social y turística del municipio. La actuación consistirá en la instalación de una cubierta mediante pilares metálicos y la construcción de una acera perimetral que facilite el acceso de los usuarios, con una inversión aproximada de 60.000 euros.

Asimismo, el consistorio acometerá la construcción de recintos cerrados para contenedores de residuos en distintos puntos de los cinco pueblos del municipio, con el fin de mejorar la gestión de los residuos urbanos, ordenar los espacios públicos y minimizar el impacto visual, sin interferir en el tránsito peatonal ni en los accesos a viviendas y viales.

Por último, el Ayuntamiento procederá a la ampliación de la señalización urbana, tanto vial como turística, con la instalación y renovación de señales. Esta actuación incluirá indicaciones de interés, señalización de itinerarios peatonales y ciclistas y elementos de orientación, para mejorar la seguridad, facilitar la movilidad de vecinos y visitantes y fomentar el turismo local.