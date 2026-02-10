Una empresa reabrirá el albergue del Soto de Boñar

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Boñar ha aprobado con el voto a favor del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra de IU de la bonificación de la licencia de obras a la empresa Hotel Rural Villa de Boñar S.L. que ha adquirido el albergue juvenil de El Soto de Boñar. Se va a realizar una inversión de 484.000 euros con la creación de cinco empleos y su apertura está programada para el uno de julio. «Llevemos tiempo trabajando con la empresa para convertirles de la viabilidad de adquirir las instalaciones del albergue ya que para nosotros era una necesidad aumentar el número de camas», según Pepe Villa alcalde de Boñar. SE pretende crear unos cinco empleos.

La bonificación de la licencia de obra es de 95% por lo que pasará de pagar 9.600 euros a 480 euros. Desde el PP la concejala Nuria Gómez ha manifestado su abstención al considerar que es necesario crear una ordenanza que recoja los criterios comunes para todos los establecimientos turísticos.

Por su parte la concejala de IU Mariana Fernández manifestó su oposición a la bonificación de la tasa dado que «reducir tasas a empresas que muestran su interés en invertir en el municipio no nos ha funcionado nada bien y un ejemplo es la obra de la futura residencia de mayores». Esta empresa tenía que pagar 19.000 euros en 2024 y después de dos años la obra sigue sin terminar. Desde IU no se entiende que la empresa con una inversión de 480.000 euros «no pueda pagar 9.600 euros de una licencia. Además supone un agravio comparativo para gente que invierte en pequeños negocios", según Fernández.