El MSM desvela este semestre sus históricos archivos mineros

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, exhibirá a lo largo de este semestre algunos de los documentos más relevantes del Archivo Histórico Minero, una iniciativa con la que pretende acercar al público este patrimonio que se encuentra en proceso de recuperación.

Así este mes de febreo se mostrará el Libro Diario de Contabilidad de Hulleras de Sabero y Anexas (HSA). 30/06/1932— 30/06/1934; el Libro Mayor de Contabilidad de Hulleras de Sabero y Anexas (HSA). 01/01/1929-31/12/1938 y el Libro de Actas n°1 del Consejo de Administración de Hulleras de Sabero y Anexas (HSA). 07/09/1892— 31/12/1907.

La creación y puesta en servicio del Archivo Histórico Minero por parte de la Junta de Castilla y León hace ya algo más de un lustro ha permitido salvar el patrimonio minero y documental de las empresas mineras que ya forma parte de la historia de la Comunidad, y a puesto a disposición de todos aquellos interesados en la investigación de nuestro pasado como región minera por excelencia.

Este archivo es ya uno de los más grandes del país dedicado a esta temática y en él se custodian cientos de miles de documentos, planos y fotografías pertenecientes a las empresas mineras más importantes de la Comunidad. Actualmente, las instalaciones donde se ubica, propiedad del Ayuntamiento de Sabero, se han quedado pequeñas, y el museo está pendiente de que el Consistorio les conceda ocupar la otra parte del edficio, que ahora se encuentra con otros destinos. En sus fondos se puede encontrar información de sociedades tan relevantes como la Hullera Vasco Leonesa, Hulleras de Sabero y Anexas, Minas de Barruelo S.ón, A, Bembibre, La Pola de Gordón, Minero Siderúrgica de Ponferrada, además de documentación de otras muchas empresas de menor tamaño o de otras sociedades vinculadas con el sector minero.

El proyecto estrella en el museo para el presente ejercicio es la digitalización de más de 50.000 planos y documentos técnicos. Esta iniciativa, respaldada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, busca no solo garantizar la preservación de documentos extremadamente sensibles, sino facilitar el acceso remoto a investigadores y ciudadanos interesados en el patrimonio industrial.

El museo ha recibido donaciones como documentación proveniente de empresas clave como la extinta Hullera Vasco Leonesa, y legados particulares, con donaciones de ingenieros de minas y familias del sector que aportan una visión humana y técnica de la explotación minera. Además de documentación sobre la central térmica de Velilla.

Los planes del museo incluyen también una conexión directa con otros proyectos de la provincia, como el futuro archivo de la memoria de las familias mineras en el Pozo María (Caboalles de Abajo), previsto para el verano de este año.