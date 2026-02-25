Horcadas y Burón claman por la deseada fibra óptica

Publicado por José María Campos Horcadas Creado: Actualizado:

El presidente de la junta vecinal de Horcadas Santiago Fernández ha remitido escritos a la empresa Telefónica de España y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a quienes reclaman que finalicen la obra de la fibra óptica que tiene que llegar a Horcadas.

La obra tenía que estar finalizada el 31 de diciembre de 2025 con un presupuesto de 91.650,87 €. La ejecución de obra civil consistente en zanja y canalización para el despliegue de fibra óptica entre Riaño y Horcadas. La canalización ya está finalizada pero la fibra óptica se ha paralizado a la salida del viaducto de Riaño.

En el mes de julio de 2025 tenía que estar en curso los empalmes ópticos y las pruebas OTDR. Y de julio a septiembre se harían las pruebas técnicas en campo, la instalación de equipos OLT y tarjetas GPON en la central de Riaño y ya en octubre se haría la integración en los sistemas de gestión en inventario de Telefónica, para que en diciembre se iniciara la comercialización con Movistar. La situación afecta a 50 viviendas que desde la anulación de las líneas de cobre, el servicio es intermitente y presenta ruidos y ecos constantes.

Idéntica situación se vive en el pueblo de Burón donde su alcalde Pedro Luis Álvarez lleva meses esperando que se instale la fibra óptica en varias calles que están pendientes y donde lo único que hay que hacer es la colocación de dos cajas de distribución para dar este servicio. Ambas poblaciones reclaman a las autoridades una rápida respuesta en poblaciones que cuando llega el periodo vacaciones se duplica y triplica la población.