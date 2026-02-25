Vecinos de Riaño cuestionan el proyecto de las pasarelas de acceso a Anciles

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa (GEDEMOL) y la plataforma vecinal STOPPASARELA denuncian graves carencias técnicas y ambientales, una aprobación «apresurada» que coincide con una inminente cita electoral. SZEl proyecto prevé la instalación de diversas estructuras entre ellas un puente o pasarela de aproximadamente 250 metros, escaleras y tramos metálicos dentro del ámbito del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio protegido de alto valor ecológico y paisajístico, que también forma parte de dos espacios Red Natura 2000(Zona de Especial Protección para las Aves y Zona de Especial Conservación Picos de Europa en León), además de afectar al ámbito de aplicación de los Planes de Recuperación de dos especies en peligro de extinción, OsoPardo y Urogallo Cantábrico.

Estas dos entidades coinciden al señalar que la Orden MAV/116/2026, de11de febrero, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de la pasarela al valle de Anciles, además de resultar insuficiente, incumple la finalidad preventiva del procedimiento de evaluación de impacto de proyectos, al reconocer que no se han valorado dos de sus principales afecciones, la capacidad de acogida de visitantes de una zona que actualmente ya presenta un elevado número de turistas (al coincidir parte de su trazado con la subida al Pico Gilbo ,la cueva de la Vieja del Monte y la Ruta de los Osines) y los impactos paisajísticos y sobre las especies animales presentes en la zona.

Además, reclaman un debate necesario en torno al modelo turístico y de desarrollo económico que precisan los pueblos integrantes del Parque Regional.