El IBO analizó la orfebrería ibérica y tradicional leonesa

El historiador Siro Sanz ofreció una charla en la biblioteca parroquial titulada «Origen oriental de la orfebrería ibérica y tradicional leonesa». Esta intervención se enmarca dentro de la cátedra de historia del Instituto Bíblico y Oriental (IBO), con sede en Cistierna.

Sanz señaló que la riqueza en metales preciosos de la península —especialmente oro y plata, además del estaño necesario para la producción de bronce— atrajo desde tiempos remotos a los pueblos del Levante mediterráneo: fenicios y griegos. Estos actuaron como correa de transmisión de la cultura sumeria originada entre el Tigris y el Éufrates. El culto a deidades orientales como Astarté, Baal o Malak, junto a sus respectivas liturgias, adquirió naturaleza propia en el sur peninsular.

«Muestra de ello son los altares taurodérmicos hallados en los yacimientos tartésicos tardíos de El Turuñuelo y Cancho Roano (Badajoz). Las joyas de la cultura tartésica primero, y las de la turdetana e ibérica después, se vieron impregnadas de estas técnicas, formas y estilos orientales», explicó el historiador.

Asimismo, recordó que las grandes arracadas y collaradas de toda el área cultural leonesa participan de este influjo técnico oriental: el trenzado de hilos de oro y plata, el laminado, el repujado, el granulado y la filigrana, presentes en la elaboración de boyagras y alconciles (relicarios de las grandes collaradas). Según Sanz, motivos como el «árbol de la vida» y la simbología lunar sumeria, visibles en el Tesoro de Aliseda, se mantuvieron hasta el siglo XX en las piezas del noroeste hispano y el norte de Portugal; es decir, el antiguo Reino de León.

Para el ponente, la similitud entre las arracadas que lucen las cabezas femeninas halladas en El Turuñuelo (s. V a. C.) y las que porta la reina o sacerdotisa Puabi, encontradas en las tumbas reales de Ur (2600 a. C.), no es en absoluto casual.

El IBO de Cistierna continúa con su programa de actividades, que incluye el estudio de lenguas muertas y un ciclo de charlas que se prolongará hasta el próximo mes de mayo con asistencia de varios expertos.