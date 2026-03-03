Cistierna abre el plazo para formar a gerocultoras

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna y el Ecyl ofertan un curso de formación en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. La formación consta de 450 horas y está dirigida a diez personas.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el viernes 6 de marzo en las oficinas del Ayuntamiento. Los requisitos para acceder son: estar inscrito en el Ecyl y poseer la titulación de la ESO o superar la prueba de capacitación técnica. Al finalizar el curso, los participantes podrán trabajar como gerocultores, cuidadores de personas con discapacidad o en asistencia a domicilio, tanto en el sector público como en el privado.

El curso está remunerado con el SMI y las prácticas se realizarán en las residencias de mayores de la localidad. Para su puesta en marcha, la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 143.224,20 euros.

Declaraciones del alcalde El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, manifestó que el objetivo de esta formación es garantizar la cobertura de las vacantes que se producen de forma constante en las dos residencias del municipio. «Tenemos dos residencias donde uno de los grandes problemas es la cobertura de vacantes, sobre todo de gerocultores y técnicos cualificados. Para mantener la calidad del servicio, el Ayuntamiento necesita una bolsa de trabajo con profesionales titulados que también puedan desempeñar labores de ayuda a domicilio», ha aseverado el regidor.

Santos añadió que, al formar a estos diez alumnos, se garantiza la tasa de restitución de personal para los próximos años y se crea un nicho de empleo estratégico para la comarca, dando respuesta a la demanda de profesionales cualificados.

Por último, desde el consistorio se ha hecho hincapié en que este tipo de iniciativas no solo combaten el desempleo local, sino que también refuerzan el compromiso con el bienestar de la tercera edad en la zona de la montaña leonesa.