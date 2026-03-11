Riaño recupera la tradición de la montaña de las tejedoras

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La montaña de Riaño acoge el proyecto «Entrelazando Hilos» que está organizado por el Ayuntamiento de Riaño, a través de la concejalía de Cultura y Asuntos Sociales, la Asociación de Mujeres Santa Águeda, la Asociación Cultural Carande, la Asociación Peñallampa de Horcadas, la Asociación Vuelo y el CEAS de Riaño.

Para poner en marcha esta iniciativa se ha contado con Petra Domínguez que lleva años defendiendo esta actividad tradicional que busca que las personas interesadas puedan aprender conceptos básicos de ganchillo trabajando primero con mandalas. «Se trata de animar a la gente de todas las edades a compartir un momento de convivencia y recuperar una tradición de la montaña que se va perdiendo». Recuerda que ya había intentado crear estos talleres a traves de actividades extraescolares.

Se ponen en marcha así talleres semanales los lunes en los pueblos del municipio de Riaño con sesiones mensuales en Carande y Horcadas para seguir trabajando diferentes piezas textiles. Los trabajos que se vayan finalizando a lo largo de los diversos cursos formarán parte de una exposición al aire libre. Además, se creará un banco de hilos para quienes deseen puedan donar lanas y otros materiales que ya no usen.