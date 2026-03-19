La feria Reinatur dedica dos días al turismo activo

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boca de Huérgano pone en marcha este fin de semana la XXII edición de la feria Reinatur, que dará comienzo el sábado 21 de marzo a partir de las 11-00 horas. La apertura de los estands, ubicados en el interior del pabellón de los deportes de la localidad, se mantendrá hasta las 20.00 horas, mientras que el domingo 22 de marzo la feria continuará desde las 10:00 hasta las 19:00 horas.

Por su parte, la comisión de fiestas de Boca de Huérgano tiene preparada la fiesta Trankatuer, que se celebrará bajo una carpa situada junto al torreón. Esta actividad dará inicio a las 00.00 horas del sábado y estará amenizada por la discoteca RC Project.

En el ámbito cinegético, el sábado a las 18.00 horas tendrá lugar en el salón de plenos la subasta de caza de los cuarteles del municipio de Boca de Huérgano. Se subastarán un macho montés A2, cuatro machos B, cinco machos C1 y cinco hembras. En cuanto a los ciervos, se ofertarán dos de tipo A y 22 de tipo B; respecto a los rebecos, uno de tipo A, 18 de tipo B y 33 hembras. La subasta se completará con 13 cacerías de jabalí y 3 de caza menor.

La feria contará con más de medio centenar de estands donde los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de productos agroalimentarios, algunos de ellos procedentes de empresas de la montaña de Riaño. Muchos de estos puestos estarán dedicados a la promoción del turismo activo, la caza y la pesca, recursos propios del Valle de la Reina. Además, se han programado actividades en la naturaleza y propuestas infantiles dentro del recinto ferial, junto a espacios dedicados a la artesanía y la maquinaria agrícola. El evento supone también una oportunidad ideal para la degustación de la gastronomía en los restaurantes de la zona.

Finalmente, cabe destacar que entre los expositores habrá un espacio para la organización de la Reina Trail de Besande (que se celebrará el 5 de julio) y la nueva iniciativa Corona Negra Trail (prevista para el 30 de mayo). Ambas organizaciones presentarán conjuntamente sus proyectos deportivos, los cuales buscan revitalizar la zona.