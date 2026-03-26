El PSOE hace alcalde de Gradefes al independiente David Sánchez

Publicado por José María Campos Gradefes Creado: Actualizado:

El concejal independiente no adscrito, David Sánchez, ha sido elegido nuevo alcalde de Gradefes al contar con los votos de los tres concejales del PSOE. Este nombramiento se ha producido como consecuencia del reciente fallecimiento al anterior alcalde, el socialista Leónides Bayón.

El Pleno se inició con la toma de posesión del nuevo concejal socialista José Roberto Alonso, una vez que habían renunciado las dos personas anteriores que le precedían en la lista socialista. A la elección de alcalde se presentó el concejal popular Amador Aller y el concejal independiente David Sánchez, mientras que el nuevo portavoz socialista, Fernando Bajo, renunció a presentarse. Sánchez contó con cuatro votos mientras que Aller recibió el apoyo de los ediles del PP.

El nuevo alcalde, que había sido teniente de alcalde con el fallecido alcalde socialista Leónides Bayón, agradeció el apoyo de los tres concejales socialistas y manifestó la continuidad del programa municipal. «Queremos continuar con la gestión que llevábamos hasta el momento para acabar proyectos y finalizar así la legislatura», aseveró Sánchez. El principal proyecto es la finalización de la residencia de mayores cuya segunda fase está en fase de concurso, y por el que "tenía mucha ilusión Leónides».

Otras de las actuaciones en las que se trabaja es la ejecución de una captación nueva en San Bartolomé y otra captación y depósito nuevo en Villaratel. Además, hay calles en proyecto y otras ejecutándose como en Gradefes o Nava de los Caballeros. «Tenemos finalizados los alumbrados de Nava y San Miguel de Escalada. Actualmente, estamos a la espera de los nuevos programas de Diputación de León para comenzar nuevos proyectos», afirmó Sánchez.

El nuevo regidor se había presentado por Vox pero fue expulsado tras dar su apoyo al socialista Leónides Bayón en lugar de al candidado popular.