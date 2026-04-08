Cistierna invertirá 74.304 euros en mejoras de parques infantiles

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna saca nuevamente a licitación el proyecto de actuaciones en los parques infantiles de San Guillermo y Santa Bárbara con una inversión 74.304,76 euros correspondiente al plan provincial de cooperación municipal con un plazo de ejecución de dos meses.

En el parque San Guillermo se colocarán nuevos juegos: carrusel inclusivo, balancín sube y baja de 4 plazas, casita inclusiva, cama elástica, columpio oscilante, juego 2D twister, juego 2D rayuelas, juego 2D gusano con medias esferas, panel interactivo braille, panel interactivo tres en raya y panel giro twister con una inversión de 35.931,12 euros

En el Parque Santa Bárbara se iniciarán con los trabajos de preparación del terreno y demolición puntual de pavimentos existentes para colocar una solera de hormigón. Sobre esta superficie se instalará de una pista deportiva infantil tipo mini pista octogonal de fútbol tres, compuesta por estructura metálica galvanizada, paneles de cerramiento y elementos de seguridad. Todo ello implica una inversión de 20.910,43 euros.

La ampliación de estos dos parques infantiles responde a la necesidad de incrementar la superficie útil destinada a uso recreativo, mejorar la distribución de espacios y adaptar las instalaciones a las demandas actuales, incorporando elementos de juego inclusivo y zonas de actividad diferenciadas.