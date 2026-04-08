Puente Almuhey tendrá un gimnasio municipal en el edificio del colegio público

Publicado por José María Campos Puente Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderrueda ha sacado a licitación la obra de acondicionamiento de un local en el edificio del centro educativo de Puente Almuey para ejecutar un gimnasio municipal con una inversión de 31.550,44 euros. Mediante la presente actuación, se pretende adecuar este espacio para destinarlo a un uso de instalación deportiva, por lo que no se realizará un cambio de uso del espacio, pero en este caso ya no vinculado al colegio sino de carácter municipal, afectando la obra principalmente a su envolvente, tanto a paredes como a carpinterías, y a sus acabados e instalaciones.

Por este motivo, el edificio actual, con más de 2.000 metros cuadrados superficie construida y hasta 9 aulas distintas, se considera desproporcionado en sus dimensiones en cuanto a las necesidades reales del centro educativo, dado el reducido número de alumnos matriculados. Se ha considerado que gran parte del edificio ya no es necesario para cumplir la finalidad para la que fue construido, por lo que se ha procedido a la desafectación de este uso de un volumen que se construyó posteriormente al colegio destinado hasta ahora a gimnasio del centro educativo. Esta parte del edificio tiene una planta rectangular tiene una superficie de 96,44 metros cuadrados útiles y con acceso desdeel patio del colegio, por lo que su independencia del resto del edificio es total.