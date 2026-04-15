El IBO de Cistierna analizó el papel de los felinos en Egipto y Mesopotamia

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Instituto Bíblico y Oriental de Cistierna celebró una nueva sesión de su ciclo dedicado al «Bestiario del Oriente Bíblico» con la conferencia titulada «Felinos en Egipto y Mesopotamia: clasificación y significado antropológico», un trabajo de investigación conjunta de Silvia Nicolás Alonso y Alfonso Vives Cuesta. Durante la sesión, a cargo de la doctora Nicolás Alonso, se explicó cómo las antiguas civilizaciones de las orillas del Nilo y del Tigris-Éufrates utilizaban sus complejos sistemas de escritura (el jeroglífico y el cuneiforme) no solo para comunicarse, sino para organizar y entender el mundo que los rodeaba a través de etiquetas especiales llamadas «clasificadores» o «determinativos», mediante la aplicación de un riguroso marco metodológico basado en la semántica grafémica (el signo), la semántica léxica (el significado) y la aculturación léxica.

El estudio profundizó en el papel fundamental que los felinos desempeñaron en las esferas epistémicas egipcia y mesopotámica. El trabajo pone el foco en las actitudes culturales divergentes respecto al reino animal. Así, mientras los sumerios veían a los animales desde una óptica técnica, los egipcios integraron a los felinos en su cultura de una manera más profunda y simbólica.

Con esta aportación, los autores del estudio no solo señalan las diferencias técnicas entre el sumerio y el egipcio, sino que logran sentar las bases científicas para demostrar que leones, gatos y otros felinos no eran solo elementos del paisaje, sino que constituían piezas clave en la esfera epistémica y espiritual, fundamentales para que el ser humano representara y entendiera su realidad.

El estudio de la clasificación animal abre una nueva y fascinante ventana a la mentalidad de las sociedades que sentaron los cimientos de nuestra historia.