Las escuelas de música de Cistierna y La Robla celebran hoy un encuentro cultural

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Las escuelas de música de Cistierna y La Robla van a realizar un intercambio musical que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura de Cistierna hoy miércoles 15 de abril a partir de las 18.30 horas. Por parte de la escuela de música de Cistierna «Manuel Dos Santos» hay que destacar las actuaciones del grupo de «ensamble de saxofones», el conjunto de viento metal y la banda juvenil de Cistierna.

Por parte de la escuela de música municipal de la Robla intervendrán la minibanda, el grupo de comboterapia y el grupo de combo senior. La vuelta de este intercambio se producirá el jueves 30 de abril a las 19.30 horas en el auditorio de La Robla donde se trasladará la banda de música de Cistierna para ofrecer un repertorio variado de temas y donde actuará la banda de música de La Robla. Esta actividad se enmarca dentro de las distintas actividades que la agrupación musical de Cistierna está llevando a cabo como consecuencia de la celebración de los 25 años de su nacimiento. Es por ello que en el mes de mayo está prevista una concentración de bandas para el sábado 23 de mayo presidida por la banda de música de Cistierna. Además este mes habrá un concierto de la banda juvenil que tendrá lugar el 24 de mayo en la Casa de Cultura de Cistierna.