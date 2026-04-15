La Casa de Cultura tendrá una nueva caldera de gasoil

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El edificio de la Casa de cultura de Cistierna ha sido recientemente renovado, creándose distintos espacios que son utilizados por el Ayuntamiento para la realización de distintas actividades. La caldera actual ha llegado al final de su vida útil siendo necesaria la sustitución. Es por ello que el Ayuntamiento ha realizado la adjudicación de esta actuación con un presupuesto de 44.770 euros y una adjudicación final de 41.188,40 euros.

Es por ello que lo que se pretende es colocar una nueva caldera, un quedamor y el resto de elementos necesarios, con una potencia térmica nominal de 150 kW. Además, con esta actuación se pretende reducir el consumo de combustibles y hacer un mejor aprovechamiento del calor suministrado a todas las dependencias con las que cuenta este edificio.