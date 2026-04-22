El IBO de Cistierna analiza las desamortizaciones en la montaña oriental leonesa

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El historiador Siro Sanz ofreció la charla «El séptimo mandamiento. Desamortizaciones de Mendizabal y Madoz en la montaña oriental» que tuvo lugar en la sede del Instituto Bíblico y Oriental de Cistierna. Recordó Sanz que Marcelino Menéndez Pelayo definió las amortizaciones como «gran e inmenso latrocinio». Con las desamortizaciones se produce en la montaña oriental leonesa y en otras partes de España el desarme y acabamiento de un sistema económico fiel a tres ideas: la propia supervivencia, la fidelidad a la monarquía hispana y a la iglesia católica presente en la península Ibérica desde el siglo I.

En España ese proceso culmina con la gran destrucción de patrimonio perteneciente a la iglesia durante la Guerra Civil y por los desastrosos cambios litúrgicos que vinieron después del Concilio Vaticano II. Con Mendizabal en 1837 mediante la expropiación forzosa, es decir «robo organizado se produjo uno de los cambios propiedad más colosal de nuestra historia. La ruina de hospitales y albergues como el de Santa Catalina en la tierra de Almanza y el hospital de Santa Catalina y San Bernabé en Sorriba del Esla o monasterios como el de San Guillermo de Peñacorada, a los cuales se les expropió todos los bienes que mantenían sus fábricas y actividades esenciales son buena prueba del gran desastre acaecido al patrimonio español en todas partes».

El expolio de Madoz en 1855 afectará sobre manera a la propiedad comunal montañesa y llegó hasta las pequeñas ermitas e iglesias desapareciendo la memoria de los mismos con la dispersión de los archivos. La falta de protección del patrimonio propició el saqueo de monasterios, iglesias y ermitas y la venta en el extranjero de tesoros nacionales.