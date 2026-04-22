Alfonso González retoma Riaño y su infancia para su nuevo libro

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El escritor de Riaño Alfonso González Matorra presentó en la montaña de Riaño su segunda novela «El arca de Neo, Correría de infancia y adolescencia». Es una novela íntima, escrita en primera persona, que transita entre la memoria, la emoción y el deseo de libertad. Su protagonista —un joven criado en el valle de Riaño, un rincón idílico del norte español— narra con ternura y melancolía las vivencias que marcaron su infancia y adolescencia, rescatando pequeñas historias que conformaron su mundo interior. A medio camino entre la novela realista y el retrato sentimental, el relato se sumerge en un universo rural lleno de inocencia, descubrimientos y emociones. A veces, con la mirada madura del adulto y otras, con el corazón inocente del niño, el narrador entrelaza recuerdos y sentimientos, componiendo una especie de «arca» que preserva todo lo que el tiempo no ha conseguido borrar. «Es un viaje literario hacia la raíz emocional de uno mismo, con una prosa cercana, sensible y evocadora», según señala Matorra.

Conocido en la montaña de Riaño como Fonso se adentró hace unos años en la escritura con su primera novela «Tocan las campanas a concejo».