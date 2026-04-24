UPL y PP aprueban el nuevo presupuesto de 3,6 millones

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha aprobado el presupuesto de 2026 que asciende a 3.612.365,61 euros con los cotos a favor de UPL y PP y el voto en contra del PSOE y significa un incremento de 1.03% respecto al año 2025. Las inversiones supone un total de 1.815.589,98 euros donde se incluye el plan provincial 2024-2025 que se ejecuta este año, más de medio millón para llevar agua al polígono industrial de Vidanes, la compra de una vivienda en la calle del economato para su posterior derribo o la compra de terreno para la ampliación de ca carretera de Modino a Pesquera.

El concejal de hacienda Sergio Acevedo señaló que se había incrementado un 10% las aportaciones a las juntas vecinales, más la inclusión de la junta vecinal de Cistierna «a la que nunca se le había dado asignación alguna». Respecto a las inversiones, destaca que este año se ejecutarán 307.727,47 euros, de los cuales aporta el consistorio 90.000 y el resto va vía subvenciones. Quiso destacar Acevedo que el nivel de ejecución del presupuesto de 2025 fue del 95,72% la más alta de toda la provincia.

La portavoz del PSOE Verónica García lamentó que el Ayuntamiento no destinase una partida a la compra de vivienda, dado que «hoy en Cistierna la vivienda pública es una urgencia. Muchos trabajadores no pueden vivir en Cistierna porque no encuentran una vivienda», según García quién considera necesario disponer de suelo para cuando se abran líneas de financiación y colaboración institucional; «no nos quedemos fuera». El portavoz del PP Sergio Prieto considera que es un presupuesto equilibrado que atiende a algunas peticiones de su grupo.

Recordó el alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos que el PSOE en veinte años de gobierno no compró un solo metro cuadrado de suelo y que la responsabilidad de la vivienda es del Gobierno Central. «El Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia». Santos puntualizó que el planteamiento de su grupo es la futura compra de terreno si llegan esos planes que tanto publicita el Gobierno Central. «Recuerdo al PSOE que no tenemos la capacidad económica para urbanizar, pero llegado el momento, pondremos los terrenos para que las administraciones construyan vivienda protegida».