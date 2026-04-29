Oseja de Sajambre abre su primer espacio deportivo

Publicado por José María Campos Oseja Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento e Oseja de Sajambre ha puesto en marcha un espacio deportivo con máquinas de tonificación y ejercicio. En estas instalaciones llevan desde hace año las máquinas en la sala y que por problemas de entrega de la documentación del equipamiento por parte de la empresa suministradora, se retrasó este tiempo su apertura.

En el acto de inauguración, el Alcalde Antonio Mendoza, explico el interés que tiene una zona de deporte de estas características, para todo tipo de públicos y que completa una zona importante de ocio y deporte allí concentrado, con esta sala de musculación y tonificación , así como la cancha deportiva hecha en esta legislatura y la zona de juegos acuáticos, cota cero. Todo ello completa, un buen lugar para mejorar la salud, la calidad de vida de los vecinos y de visitantes a la zona.

En el mismo acto de inauguración, Óscar Fernández del Cojo, dio un charla a los asistentes, explicando la relación entre el ejercicio físico y el deporte para la salud de las personas mayores.