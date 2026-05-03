Olleros de Sabero celebra 40 años de cultura con una semana llena de historia e identidad

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La localidad de Olleros de Sabero conmemora del 4 al 10 de mayo de 2026 el 40º aniversario de su Semana Cultural, una cita que, bajo el lema «Mucho detrás y mucho delante», rinde homenaje a su pasado minero mientras proyecta su futuro cultural y social.

El arranque institucional contará con una amplia representación de autoridades y personalidades, entre ellas Nicanor Sen Gómez, Eduardo Diego, Gerardo Álvarez y Juan Carlos Álvarez, junto a representantes del Obispado de León y el periodista Francisco Martínez Carrión. La inauguración culminará con la proyección de un documental conmemorativo y la actuación de la Coral Valdesabero, dando paso a una semana en la que la memoria colectiva será la gran protagonista.

A lo largo de las jornadas centrales, el programa traza un recorrido por la evolución de esta iniciativa cultural. El martes participarán la periodista de Diario de León, junto a otras figuras como Francisco Medina, Félix Blanco, Fernando Marques, Ángel Novoa, Antonio Gutiérrez y Fernando Escalante, quienes protagonizarán foros literarios y mesas redondas centradas en la memoria cultural. El miércoles será el turno de Pedro Trapiello, José Manuel López, José Fernández Amez, Ignacio Robles, María Ángeles Álvarez y Verónica Mota, en una jornada centrada en los valores de la montaña y el papel de las asociaciones. El jueves, la mirada se dirigirá al presente con la participación de Julio Llamazares, Ana Isabel Martínez, Fulgencio Fernández y David Rubio, junto a colectivos como Tecoi.

El viernes estará dedicado a la educación y la historia, con la implicación de escolares de la zona y una conferencia sobre el Reino de León en la que intervendrán Margarita Torres y Javier Caballero Chica. El sábado, centrado en la cultura rural, contará con la participación de Héctor Escobar y Antonio Manilla, poniendo en valor el legado minero y artístico de la comarca.

La clausura, el domingo 10 de mayo, combinará tradición y convivencia con una eucaristía, una comida popular amenizada por El Probe Miguel y el concierto final de la Coral Valdesabero, en un cierre que refuerza el carácter comunitario del evento.

Detrás de estas cuatro décadas de actividad se encuentra la figura de Manuel Fresno, impulsor incansable de una iniciativa que ha trascendido lo cultural para convertirse en un verdadero motor social frente a la despoblación desde el territorio. Su capacidad para unir a autoridades, intelectuales y vecinos ha sido clave para consolidar una Semana Cultural que hoy es símbolo de identidad, resistencia y futuro en la montaña leonesa.