Gedemol denuncia el estado de las depuradoras en la Montaña de Riaño

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Gedemol (Grupo de Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa), la asociación que denunció la situación de las depuradoras del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre ante la Unión Europea en el año 2010, alerta de que 16 años después la mayor parte de las infraestructuras siguen sin funcionar correctamente y de que, durante el verano, la situación será crítica.

Además, el arrastre de cenizas de los incendios del pasado verano, los prolongados estíos que se están sufriendo en los últimos años y el aumento de turistas y visitantes en la comarca provocan que se sucedan periodos críticos en pleno mes de agosto, con importantes vertidos de materias fecales en las cuencas, con un caudal extremadamente reducido.

Especialmente preocupante es el caso del municipio de Boca de Huérgano, donde «ninguna de las depuradoras se encuentra en funcionamiento, vertiéndose todas las aguas residuales al río Yuso sin depuración de ningún tipo». Este pasado verano, aseguran, decenas de metros por debajo de los puntos de vertido de Barniedo, Espejos de la Reina o Boca de Huérgano se podía apreciar el volumen del vertido y su impacto, con un río blanquecino y maloliente.

Esta asociación ha solicitado diversa información ambiental al Ayuntamiento de Boca de Huérgano, recibiendo únicamente el convenio entre Somacyl y el citado Ayuntamiento para la construcción de depuradoras en Llánaves de la Reina y Portilla de la Reina, suscritos en octubre de 2025.

«La asociación quisiera conocer también en qué se está gastando la tasa anual de depuración de aguas residuales de más de 50 euros por vecino, que ha aumentado considerablemente en los últimos años, y si se está haciendo un uso adecuado de tal impuesto».

El alcalde de Boca de Huérgano, Óscar Fernández, ha manifestado que todas las depuradoras funcionan, «unas mejor y otras peor». Añade que Somacyl tiene los registros de las limpiezas y las analíticas mensuales. Precisó que es posible que las depuradoras haya que mejorarlas y actualizarlas, pero «es falso que no funcionen». Desde la empresa Somacyl recuerdan que están todas las depuradoras en funcionamiento y con analíticas al día.

El presidente de la Mancomunidad de Riaño, Manuel Herrero, señaló que las depuradoras son de los ayuntamientos y quien las gestiona es la mancomunidad a través de la empresa Somacyl mediante un convenio. Recordó que la actualización de las depuradoras se llevará a cabo mediante un convenio con participación de un 40% de la Junta de Castilla y León, un 40% la Diputación de León y un 20% los ayuntamientos, y que «eso ahora está paralizado en la Diputación de León». La Junta aporta más de 400.000 euros a la mancomunidad para gastos de mantenimiento de las Edar.

Gedemo se está preparando para levantar acta del estado de cada depuradora y organizando una recogida de muestras tanto aguas abajo de los puntos de vertido como en las zonas de baño.

«No descartamos volver a abrir la denuncia europea o acudir a los tribunales para salvaguardar el derecho de todas las personas al mantenimiento de un medio ambiente sano». Se considera que una posible solución de futuro podría ser la paulatina instalación de filtros verdes en los puntos de vertido de cada pueblo.