Arranca la Semana Cultural de Olleros de Sabero

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Olleros de Sabero inauguró este lunes la 40ª edición de su Semana Cultural, una cita que se celebra del 4 al 10 de mayo bajo el lema «Mucho detrás y mucho delante», con el objetivo de rendir homenaje a su pasado minero mientras mira hacia el futuro. El acto contó con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, el diputado provincial Octavio González, o el alcalde de Sabero, Juan Carlos Álvarez, entre otras personalidades. La jornada se desarrolló en un ambiente de reconocimiento y participación, y culminó con la proyección de un documental que repasó las cuatro décadas de historia de esta iniciativa. El broche final lo puso la actuación de la Coral Valdesabero.