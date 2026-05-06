Lois preyocta la restauración de la cubierta de teito de la Casa del Humo

Publicado por José María Campos Lios Creado: Actualizado:

La junta vecinal de Lois pondrá en marcha la restauración de la cubierta de teito de la Casa del Humo ubicada en el casco urbano de Lois y que es considerada Bien de Interés Cultural. El presupuesto de ejecución es de 87.555 euros y cuenta con una subvención del programa Recupera, Regenera y Reactiva 2024-2025 de la Diputación de León por un importe de 78.799 euros.

El proyecto contempla la renovación de este tejado tradicional de teito que se encuentra realizado con haces de paja de centeno o escoba. Se va a sustituir los haces de paja deteriorados y conservar los que se encuentran en buen estado. Además se contempla el tratamiento de la madera, la revisión de la estructura y el mantenimiento de las superficies originales con pátina de alquitrán y carbonilla que están consideradas de alto valor patrimonial. Esta actuación es necesaria dado que con el paso del tiempo han aparecido nuevas filtraciones de agua que afectan a la cubierta. Desde hace unos años la junta vecinal organiza visitas guiadas para dar a conocer esta edificación que pertenece al conjunto histórico de León.