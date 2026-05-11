Sabero se vuelca en la fiesta de San Isidro Labrador

Publicado por Juan Manuel Castro León Creado: Actualizado:

Sabero celebra la festividad de San Isidro Labrado con dos días de festejos, eventos, celebraciones, ágapes, músicas, concursos, entretenimiento; todo ello en honor a una festividad de muchos años de tradición en Sabero. Los días 15 y 16 de mayo, los vecinos del valle y la comarca podrán acompañar a los pocos ganaderos que quedan en el municipio. El día principal, el próximo viernes. 15 de mayo, la eucaristía, la bendición del ganado, la subasta de productos típicos de la localidad en las escaleras de la iglesia y, posteriormente, en los bares de la localidad degustación de pichos a cargo de la Junta Vecinal.

El sábado está lleno de actividades empezando los actos a las dos treinta de la tarde con la degustación de patatas con carne en las instalaciones del antiguo Casino, por invitación de la Junta Vecinal. También habrá pulpo y otros pescados a cargo de Pescados Maxi.

A las 17.30 horas el micólogo José María Escapa, con gran prestigio dentro del sector y presidente de la Asociación Micológica ‘San Jorge’, de León, disertará sobre « Setas de primavera en la montaña leonesa». A partir de las 19.30 horas, la monitora Verónica Ibañez ofrecerá una demostración de los bailes latinos.

Desde las 8,30 de la noche y hasta el concierto de música a las once, cena popular a cargo de “Pescados Maxi”, que contará también con bocadillos de bacón y queso.

Para finalizar los actos, a partir de las once y hasta que el cuerpo aguante, concierto de Noemí Blanco, del grupo Cañón, para continuar la fiesta con Dj Tony S&A . Entre medio Bingos sociales y sorteo de rifas. Los actos están organizados por la Junta Vecinal de Sabero y cuenta con la colaboración de los establecimientos de la zona y otros de los alrededores.

La festividad de San isidro es una de las tradiciones más arraigadas del pueblo de Sabero, que llevaba celebrándose ininterrumpidamente durante muchas décadas.

Esto ha sido posible por la importancia que ha tenido la ganadería en esta zona de la montaña leonesa. En la localidad de Sabero pese a que la mayor parte de la población se dedicaba a la minería, era frecuente que en muchas de las casas se conservase alguna cabeza de ganado, cuyos cuidados compaginaban con los trabajos en la mina. En la actualidad queda una explotación dedicada a la ganadería extensiva de vacuno.