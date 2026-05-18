Riaño saca a subasta más de 2.500 hectáreas de pasto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Riaño ha aprobado la convocatoria de una subasta pública para adjudicar el aprovechamiento de pastos sobrantes en varios montes de utilidad pública del municipio durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029. El acuerdo fue adoptado por el Pleno municipal en la sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de mayo y afecta a los montes Avoces y Ollorosos, Anciles, Valdecolina y otros, y Valmedián.

En total, el aprovechamiento afecta a 2.561 hectáreas de terreno forestal propiedad del Ayuntamiento, destinadas al pastoreo ganadero y reguladas conforme a la Ley de Montes de Castilla y León. El pliego deja expresamente fuera del aprovechamiento las fincas particulares enclavadas dentro de estos montes, que mantendrán su régimen privado de gestión o arrendamiento.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y subasta pública, siguiendo como único criterio la mejor oferta económica al alza sobre el precio mínimo fijado para cada monte. No obstante, el Ayuntamiento establece un régimen de preferencia absoluta para los ganaderos vecinos de Riaño, siempre que acrediten estar empadronados en el municipio desde hace al menos un año, residir de forma efectiva en él y contar con una explotación ganadera registrada en la localidad.

El pliego también prohíbe la cesión o subarriendo de los aprovechamientos a terceros, bajo amenaza de revocación inmediata del contrato. Además, los adjudicatarios deberán cumplir requisitos sanitarios y administrativos, entre ellos disponer de explotación ganadera registrada, certificado de saneamiento actualizado y ausencia de deudas con el Ayuntamiento.

Las ofertas deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Riaño en el plazo de diez días naturales desde la publicación en el BOP.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de octubre de 2029 —o hasta el 30 de noviembre en el caso del monte de Anciles—. El adjudicatario deberá abonar el 85 % del importe al Ayuntamiento y el 15 % restante al Fondo de Mejoras de los montes.