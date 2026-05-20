Cistierna acoge el sábado un encuentro de bandas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La villa de Cistierna acoge este sábado 23 de mayo una concentración de bandas en la que participan la banda de música de Laguna de Duero (Valladolid) y la banda de música de Cistierna. A partir de las 12.00 horas habrá un pasacalles con las dos bandas que partirá desde la plaza del Ayuntamiento para continuar por la calle Padre Isla, avenida Constitución, calle doctor Rivas y finalizar de nuevo en la plaza del Ayuntamiento. A partir de las 13.30 horas las dos bandas ofrecerán un concierto en la plaza cerrada Carlos Álvarez. Los actos finalizarán con una comida de hermandad con la degustación de unas ollas ferroviarias.

La música continuará el domingo 24 de mayo con un concierto ofrecido por la banda juvenil de música que tendrá lugar en la casa de cultura a partir de las 19.30 horas. Estos actos se encuentran dentro de las actividades que se están llevando a cabo por la Agrupación Musical de Cistierna (Amuc) como consecuencia de la celebración de sus 25 años dedicados a la enseñanza de la música en la comarca.