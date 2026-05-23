Las bandas de música de Laguna de Duero y Cistierna viven un encuentro

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La villa de Cistierna acogió este sábado una concentración de bandas en la que participaron la banda de música de Laguna de Duero (Valladolid) dirigida por Mª Ángeles Cadenas San José y la banda de música de Cistierna dirigida por Enrique Fernández Conde . Los actos se iniciaron con un pasacalles con las dos bandas que partieron desde la plaza del Ayuntamiento para continuar por la calle Padre Isla, avenida Constitución, calle doctor Rivas y finalizar de nuevo en la plaza del Ayuntamiento. Posteriormente tuvo lugar un concierto en la plaza cerrada Carlos Álvarez con la interpretación de tres temas por cada banda y finalizar con la interpretación de «Viva la montaña» a cargo de ambas bandas y dirigidas por Enrique Fernández. Los actos finalizarán con una comida de hermandad con la degustación de unas ollas ferroviarias elaboradas con alubia blanca. La música continuará el domingo con un concierto ofrecido por la banda juvenil de música de Cistierna que tendrá lugar en la casa de cultura a partir de las 19.30 horas. Estos actos se encuentran dentro de las actividades que se están llevando a cabo por la Agrupación Musical de Cistierna (Amuc).