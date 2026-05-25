Los empresarios de Riaño exigen acelerar el plan turístico de 2,3 millones

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresarios de la Montaña de Riaño reclama a la Diputación de León y el resto de los organismos implicados la inmediata resolución y desbloqueo del Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño y «en concreto de algunos de sus partidas y proyectos», ante las noticias que se vienen difundiendo en las últimas fechas en relación con el estado en que se encuentra su ejecución. Este plan cuenta con una inversión de 2.375.000 euros cofinanciados con fondos de la Secretaría de Estado de Turismo (40%), la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (40%) y la Diputación de León (20%), encargada de ejecutar y administrar los medios económicos y técnicos.

Tras varias reuniones y reiterados compromisos por parte de los responsables políticos, se constata que este plan sigue sin desarrollarse en su integridad y, en concreto el que consideran esencial, «Ecosistema tecnológico, con el riesgo cierto e inminente de la pérdida de los fondos destinados al mismo. Entendemos que, de materializarse tal circunstancia el perjuicio para la comarca y su tejido sería irreparable por lo que exigimos se adopten las medidas precisas para evitarlo. Ello pasaría porque se libren las partidas presupuestarias necesarias con la máxima inmediatez».

El Centro de Servicios Ecosistémicos (CSE) nace como una unidad de vanguardia diseñada para transformar la gestión del patrimonio rural en los 25 municipios que integran el Grupo de Acción Local Montaña de Riaño los cuales ha avalado la inversión de 329.000 euros tras una reunión mantenida con la Diputación de León en diciembre de 2025. Lejos de ser una oficina administrativa de espacios protegidos o un gestor de subvenciones externas, el CSE se constituye como una herramienta de análisis técnico orientada a la búsqueda de soluciones reales y al desarrollo socioeconómico.