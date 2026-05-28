Cistierna se cita con su patrón, San Guillermo, en su ermita

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Cistierna celebró este jueves el día grande de las fiestas de San Guillermo que dio comienzo con la tradicional procesión que partió desde la iglesia Cristo Rey de Cistierna acompañado por la banda de música de Cistierna hasta las residencias de mayores. Tras la interpretación del himno de San Guillermo la imagen siguió camino hasta la ermita donde esperaban varios cientos de personas para iniciarse la tradicional misa.

A la bajada de la ermita el club de lucha leonesa San Guillermo tenía preparada una paella de la que se dieron más de 800 raciones. La tarde se inició con una actuación musical infantil Chirindisco para finalizar el día con la actuación de Luis Pedreira. Para hoy viernes a partir de las 20.00 horas el programa Dinamizart acoge el espectáculo «Diestro y siniestro» para continuar con «Sambillermo 2026» en una exhibición de la escuela de percusión de Tambores del Esla. A partir de las 23.00 habrá discoteca móvil y la actuación de grupo Lacona en la plaza del Ayuntamiento. El sábado está dedicado a las peñas con una comida y juegos en la plaza Carlos Álvarez y la ronda de bares. La música volverá con grupo «Radar».