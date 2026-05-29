Riaño gana el litigio por los pastos con una ganadera asturiana que exigía 179.000 €

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Giro radical en el litigio que mantiene una ganadera asturiana con el Ayuntamiento de Riaño desde 2021 por la adjudicación de los pastos del monte 530. El Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso-Administrativo de León, ha dictado una sentencia que inadmite el recurso contencioso-administrativo por el que la mujer reclamaba al Ayuntamiento de Riaño una indemnización de 179.016 euros, más intereses y costas.

El abogado Juan Carlos Álvarez, del bufete Álvarez Escanciano, que se hizo cargo de la defensa del Consistorio riañés a finales de 2024, ha mostrado su satisfacción por una sentencia que da la vuelta a este litigio al rechazarse la indemnización en su totalidad.

Los hechos se remontan al año 2021, cuando el Ayuntamiento de Riaño decidió no adjudicar los pastos del monte 530 a la ganadera que había presentado la mejor oferta y que acudió a los tribunales contra dicha decisión. En enero de 2023, el juzgado le dio la razón y condenó al Ayuntamiento a adjudicarle dichos pastos, lo que derivó en que la ganadera formulase una reclamación por los daños ocasionados, por la pérdida de ayudas de la PAC y por las pérdidas económicas directas derivadas de la alimentación del ganado.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Riaño intentó llegar a un acuerdo con ella para evitar un nuevo litigio. A pesar de ello, la falta de entendimiento entre las partes sobre la cuantía de la indemnización derivó en un segundo juicio, promovido en 2024, en el que la mujer reclamaba los citados 179.016 euros, más intereses y costas.

El abogado ha explicado el carácter marcadamente técnico del pleito y asegura que confió desde el principio en las posibilidades de éxito, a pesar de la previa sentencia contraria al Ayuntamiento de Riaño. «Asumí el encargo como un reto, dado que se partía de una previa sentencia que había reconocido que la no adjudicación de los pastos en 2021 fue contraria a Derecho, pero también con la convicción de que en la batalla por la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados teníamos argumentos muy importantes», asevera el letrado.

Contra esta sentencia, muy esperada en el municipio de Riaño, cabe recurso de apelación, si bien Álvarez se muestra muy esperanzado.

Las peticiones económicas formuladas por la demandante incluían 136.305,32 euros por la pérdida de cobro de ayudas de la PAC, en concepto de pérdida de derechos —pago básico, pago verde y pago joven—, más el interés legal desde la demanda y el judicial desde la sentencia hasta su completo pago.

Asimismo, reclamaba otros 42.711,60 euros por las pérdidas económicas directas derivadas de la alimentación y mantenimiento de 63 UGM durante las temporadas de pastos de 2021 y 2022, más los correspondientes intereses legales y judiciales.