El Procurador del Común respalda cinco días de pediatra para Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Procurador del Común de Castilla y León ha instado a la Consejería de Sanidad a recuperar los cinco días a la semana de atención de pediatría con los que contaba el centro de salud de Cistierna. La frecuencia de este servicio fue reducida a dos días y medio a la semana, lo que motivó una movilización en la comarca de Cistierna y una concentración el pasado mes de diciembre de 2025.

Insta a que la atención a la población pediátrica del medio rural se garantice en igualdad de condiciones a la que disfrutan los residentes de las zonas más pobladas y, «con ese objeto, se implementen todas las medidas necesarias para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria a esta población, buscando soluciones eficaces para atender los problemas específicos que plantea la prestación sanitaria en este medio, como es la escasez de personal sanitario».

Además, señala que, «tomando especialmente en consideración el derecho de los menores de la Zona Básica de Salud de Cistierna a una asistencia sanitaria de calidad, se recupere la frecuencia de las consultas a los cinco días establecidos».

La Zona Básica de Salud de Cistierna cuenta con una pediatra de área para una población pediátrica compuesta por 373 menores de 14 años, que atiende también a Riaño, con 64 menores de 14 años.

La Junta señala que el déficit de profesionales sanitarios, calificado como un problema de Estado, «tiene una especial incidencia en Castilla y León, donde la extensión y la dispersión hacen que la necesidad de profesionales sanitarios sea superior a la que le correspondería por población. Para paliar este problema, desde la Consejería de Sanidad se están llevando a cabo distintas actuaciones en relación con los recursos humanos de la comunidad».