Boñar construirá un centro cultural en Colle que costará 108.900 euros

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar ha publicado el pliego de condiciones para la licitación de la nueva Casa Concejo en la localidad de Colle. Se proyecta una Casa Concejo cuya forma y volumen vienen determinados por los muros existentes de mampostería situados en una parcela de la calle Barrio, propiedad del Ayuntamiento. La edificación proyectada se alinea a la fachada y se distribuye en planta baja. Dispone de un espacio interior y un porche abierto situado al este. Todo ello se encuentra cubierto por una cubierta a tres aguas. Cuenta con acceso desde el interior de la parcela, a la cual se accederá desde el vial orientado al oeste. El coste del proyecto es de 108.900 euros con un presupuesto de ejecución material de 75.630,25 euros. Esta actuación se encuentra dentro de los planes provinciales de la Diputación de León.

El proyecto se ha adaptado a un programa de equipamiento cultural-asociativo para su uso como sala multiusos desarrollada en planta baja y un porche exterior cubierto. La planta baja , que contará con una sala de 37,87 metros cuadrados, un distribuidor de 4,01 metros cuadrados y un aseo de 4,34 metros cuadrados, dispondrá también de un porche cubierto de 25,81 metros cuadrados.

El alcalde de Boñar, Pepe Villa, destacó la importancia de que los pueblos cuenten con un lugar de reunión. En el caso de Colle, utilizaban el centro social de Llama cuando lo necesitaban para realizar sus respectivas actividades. A partir de ahora, una vez finalizadas las obras, dispondrá de su propio espacio cultural. «Hemos observado que cuando los pueblos cuentan con espacios culturales se les da más vida y permite que la gente interactúe entre sí. Observamos que al abrir, hace quince días, el teleclub de Veneros hay otro ambiente en el pueblo y se crea un punto de unión. Creo que es un gran acierto y abriremos otro en Las Bodas».