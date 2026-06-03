Boca de Huérgano acoge una jornada sobre hongos, bosques y recuperación ecológica

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

La Asociación Micológica Leonesa San Jorge, en colaboración con la Asociación Ciencia y Territorio Tierra de la Reina y el Ayuntamiento de Boca de Huérgano, organiza el sábado 6 de junio la jornada «Hongos, bosques y recuperación ecológica. Jornada sobre biodiversidad y regeneración tras el incendio de Tierra de la Reina», una iniciativa que pretende poner en valor la riqueza natural del territorio y dar a conocer los procesos ecológicos que intervienen en la recuperación de los ecosistemas afectados por los incendios forestales.

La actividad combinará divulgación científica y contacto directo con el medio natural a través de dos propuestas complementarias. La jornada comenzará a partir de las diez de la mañana con una ruta interpretada por el bosque de Matapiojos, uno de los enclaves forestales más representativos y mejor conservados de la zona. A las 17.30 horas, tendrá lugar la conferencia «La importancia de los hongos en la recuperación de los ecosistemas incendiados», a cargo de José María Escapa. La charla abordará cómo estos organismos intervienen en la regeneración de los suelos, el reciclaje de nutrientes y la recuperación de la vegetación.