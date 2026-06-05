Boñar presenta un superávit de 923.000 euros

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar, en el apartado de dación de cuentas, informó de que dispone de un superávit de 923.000 euros que se destinará al capítulo de inversiones, de las cuales unas se están ejecutando y otras están en vías de ejecución. Se ha ingresado más de lo que se había estimado en el presupuesto de 2025. El alcalde de Boñar, Pepe Villa, recordó que se cuenta con un ayuntamiento muy saneado en cuanto a presupuesto y remanente de tesorería. No obstante, los grupos de la oposición tienen hasta el mes de octubre para estudiar la cuenta general previa a su aprobación.

Además, Villa informó de que se está instalando un circuito cerrado de fibra que conecta el Ayuntamiento, la oficina de turismo, el edificio Isidro Martínez, el salón de usos múltiples, la biblioteca y el punto limpio. Estos espacios cuentan con cámaras y «una de las prioridades era el gimnasio, ya que se va a abrir unas 14 horas y no dispone de una persona que controle las instalaciones». El equipo de gobierno recordó que con esta fibra se va a llegar a las pedanías. En los pueblos de Las Bodas, Lama y Colle ya se ha finalizado su colocación con una subvención de la Diputación de León, que ha beneficiado a nueve localidades del municipio. «Todos esos pueblos van a tener un espacio en la calle para tener acceso a una wifi libre». La próxima semana se actuará en los tres núcleos que quedan: Oville, Vozmediano y Veneros tendrán acceso a la fibra óptica. «Los trabajos se iniciarán a partir del lunes. El objetivo es que este verano todos los pueblos que quedaron aislados y no entraron en las ayudas de otras administraciones que tenían la competencia de la fibra óptica puedan disponer de esta conexión tras la inversión con fondos del Ayuntamiento. "El derecho a la comunicación ya es un bien de primera necesidad por el modo de vida que llevamos. Hay muchas personas que sin esta conexión no vendrían a su segunda residencia y otras no podrían vivir o trabajar en los pueblos», concluyó Villa.