Almanza se convierte este fin de semana en la capital de la fresa con un nuevo 'Frestival'

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza celebra este fin de semana una nueva edición de su ya tradicional Frestival de la Fresa. Organizado por la Asociación Frestival de la Fresa en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Almanza, la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, el certamen busca poner en valor una producción local que, gracias al impulso pionero de iniciativas como la de la familia Albalá (Almanza Fresas), se ha consolidado como un motor económico y un emblema de identidad para el medio rural de la zona.

Una de las propuestas más esperadas es el Tren de la Fresa que conectará los distintos puntos de actividad del pueblo con las explotaciones locales, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adentrarse en los invernaderos y recolectar las fresas directamente de la mata.

En el apartado gastronómico, el domingo se celebrará la gran paellada popular. Los tickets, que se pueden adquirir en los comercios locales, incluyen la ración de paella y la bebida y una porción en formato ‘XL’ de la monumental tarta gigante de fresas, una de las señas de identidad culinarias del certamen que cada año endulza las jornadas a los asistentes.