El GAL Montaña de Riaño cumple ya tres décadas repartiendo ayudas

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El Grupo de Acción Local Montaña de Riaño celebra el próximo viernes 19 de junio su 30 aniversario. En estos treinta años de desarrollo económico, social y cultural de los municipios de su influencia han sido beneficiados con cinco programas de ayudas europeas. Se comenzó con el Proder 1996-1999 con una asignación de 4.819.277 euros, le siguió Leader Plus 2000-2006 con 6.963.728 euros, dando paso al Leadercal 2007-2013 con 3.867.700 euros para seguir con el Leader 2014-2020 con 3.517.538 euros y llegar al actual Leader 2023-2027 con una asignación de 2.239.654 euros. Ello implica 21 millones para un total de 500 proyectos. Proyectos de toda índole, productivos que generan actividad económica y crean empleo, así como no Productivos que contribuyen al desarrollo turístico, social, cultural y deportivo.

Se recuerda desde el GAL que muchos han sido los pasos que se han dado desde ese lejano 19 de junio de 1996, cuando ocho pioneros tuvieron la convicción de que el desarrollo de la Montaña de Riaño pasaba por la constitución de un grupo de acción local y poder acceder de esta manera a la iniciativa Leader que desde Europa estaba naciendo. «Programas Leader que consisten en ayudas y políticas de desarrollo rural, pero con el ya famoso enfoque «de abajo a arriba» es decir, donde los ciudadanos de los territorios, además de ser los protagonistas de estas políticas son quienes las crean y establecen los objetivos prioritarios».

Los actos se incoarán a las 12.00 horas en la plaza Cimadevilla con representantes de los seis grupos de acción local de León y políticos de todas las administraciones. Se entregará una placa a todos los expresidentes del GAL y se proyectarán videos de promotores y socios fundadores para finalizar con un vino español con productos de la zona.

La actual presidenta del GAL de Montaña de Riaño, Carmen Hernández, recuerda que en estas tres décadas de actividad se ha demostrado que el desarrollo rural es posible cuando un territorio cree en sí mismo y trabaja unido por un objetivo común. «Soy muy consciente de que los inicios nunca suelen ser fáciles y menos en comarcas como la nuestra, este grupo de acción local nació con la vocación de impulsar oportunidades en nuestro territorio», añade. Treinta años después, «el espíritu que dio origen a este grupo Gal Montaña de Riaño sigue plenamente vigente: creer en nuestro territorio, en nuestra gente y en la capacidad de nuestros pueblos para seguir avanzando».