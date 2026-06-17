Riaño destina 122.000 € al cambio de antiguas tuberías

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Riaño debatió la moción presentada por el PP y el PSOE sobre «el impulso de la modificación de la actuación denominada acondicionamiento de aparcamiento público», con el objetivo de que se anule la obra de este aparcamiento y el dinero se destine al arreglo de la red de distribución de agua.

La portavoz del PP Carmen Hernández recordó que en el pleno de noviembre el PP y PSOE habían llegado a un acuerdo para que en vez de hacer un aparcamiento público en la avenida Valcayo con una inversión de 122.000 euros, «usar esta inversión para cambiar las tuberías de la red pública que aún existen de fibrocemento dado que está más de la mitad del pueblo sin cambiar. Cada poco hay reventones y problemas con este tipo de tuberías». Recuerda que esa parcela es la única que tienen el Ayuntamiento para edificación en bloque.

El acuerdo de los dos grupos era destinar 100.000 euros para las tuberías y 25.000 para el aparcamiento. «Resulta que el equipo de gobierno de la UPL ya tenía preparada la memoria del aparcamiento». Se acordó que se dé constancia a la Diputación de León para que la totalidad del dinero se destine al cambio de las tuberías de fibrocemento.

El alcalde de Riaño, Senen Presa manifestó que este acuerdo significa que tenemos que solicitar a la Diputación de León. «El proyecto ya está presentado y la subvención concedida luego el cambio está condicionado a que nos lo acepte la Diputación de León. Fue una actuación para la urbanización de la barriada de la ronda Santander y el aparcamiento», según Presa. La nueva actuación afectará a esta barriada y al cambio de tuberías.