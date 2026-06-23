La ULE impulsa una alianza para revitalizar todo el Alto Porma

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha dado un nuevo paso en su compromiso con el desarrollo del medio rural mediante una iniciativa orientada a impulsar la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento en la comarca del Alto Porma. El proyecto surge a iniciativa del grupo de investigación de Dirección de Empresas de la ULE que, junto con la Asociación Amigos de Utrero y los ayuntamientos de Boñar, Puebla de Lillo y Reyero, ha impulsado un grupo de trabajo orientado a identificar oportunidades, diseñar proyectos y promover acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de este territorio de montaña.

La iniciativa surge, según señala la investigadora Suca Múñoz, que lidera este proyecto, de una preocupación compartida por la evolución demográfica, económica y social de la comarca. En este sentido, señala que las primeras reuniones permitieron analizar cuestiones relacionadas con la pérdida de población, el envejecimiento demográfico, la desaparición progresiva de actividad económica y las dificultades para generar oportunidades capaces de favorecer el arraigo de población joven y activa en el territorio. Fruto de este proceso, la Universidad y los tres municipios suscribirán próximamente un convenio marco de colaboración que establece las bases para el desarrollo de actuaciones conjuntas en ámbitos como la formación, la innovación, el emprendimiento, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, con el objetivo de construir una estrategia compartida de revitalización comarcal.

«El convenio permitirá avanzar hacia un modelo de colaboración estable y estructurado entre la Universidad y el territorio, orientado a generar conocimiento útil, fortalecer las capacidades locales y contribuir al desarrollo sostenible y equilibrado del Alto Porma», destaca Muñoz. El acuerdo servirá además como marco para la futura firma de convenios específicos con cada uno de los ayuntamientos, permitiendo concretar proyectos y actuaciones adaptadas a las necesidades y potencialidades de cada municipio.

Entre las líneas de trabajo previstas figuran el impulso del emprendimiento, la formación especializada vinculada a las necesidades reales de la comarca, la innovación aplicada al territorio, la transferencia de conocimiento, el apoyo al arraigo profesional y la valorización de los recursos turísticos, naturales y culturales del Alto Porma. La colaboración contempla además la participación de distintos grupos de investigación y áreas de conocimiento de la Universidad de León, favoreciendo un enfoque multidisciplinar que permita abordar los desafíos del territorio desde perspectivas complementarias y generar propuestas con impacto real sobre el desarrollo local.

Como primera muestra de esta colaboración, Boñar acogió la jornada «Sembrando futuro en el Alto Porma: claves para el emprendimiento y la innovación en territorios rurales». Durante el encuentro, estudiantes del Grado de Turismo presentaron propuestas elaboradas sobre retos reales relacionados con el desarrollo de la comarca, abordando cuestiones vinculadas al turismo sostenible, la innovación territorial y la generación de nuevas oportunidades económicas.