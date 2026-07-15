Boca de Huérgano y el Colegio de Arquitectos desbloquean las licencias urbanísticas

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) y el Ayuntamiento de Boca de Huérgano han formalizado la firma de un convenio de colaboración que marca un antes y un después en la gestión urbanística de la provincia. La rúbrica del documento ha corrido a cargo del alcalde de Boca de Huérgano, Óscar Fernández del Cojo; la decana del COAL, Eva Testa San Juan; y la presidenta de la Delegación de León del colegio profesional, María José González Lobato. Este acuerdo regula la encomienda de gestión para la emisión de los informes técnicos exigidos por la legislación autonómica en la tramitación de licencias y declaraciones responsables, y comenzará a operar de manera inmediata este mismo mes de julio.

Durante el acto de la firma, la decana del COAL, ha calificado el acuerdo de «momento histórico» y una iniciativa pionera en Castilla y León. Testa ha agradecido expresamente la valentía del alcalde del municipio por dar un paso que, según explica, servirá para reactivar la economía local de estas zonas tan deprimidas mediante la agilización de los trámites. La decana ha detallado que el Colegio emitirá los informes técnicos en un plazo de un mes, evitando así las largas demoras que conllevaba la tramitación habitual. Por su parte, María José González ha señalado la importancia de que el colegio profesional se haya involucrado activamente para buscar una solución ágil y viable para los trámites urbanísticos. El alcalde ha mostrado su satisfacción por el acuerdo asegurando que están «encantados de ser pioneros» con la firme expectativa de que la medida «atraiga inversión a nuestros pequeños pueblos».