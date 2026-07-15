El parque infantil San Guillermo abre tras una inversión de 35.900 €

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha abierto este miércoles, tras finalizar la limpieza de los juegos, las nuevas instalaciones del parque infantil San Guillermo ubicado en el paraje de la Fuentona. En este parque se han colocado nuevos juegos: carrusel inclusivo, balancín sube y baja de 4 plazas, casita inclusiva, cama elástica, columpio oscilante, juego 2D twister, juego 2D rayuelas, juego 2D gusano con medias esferas, panel interactivo braille, panel interactivo tres en raya y panel giro twister con una inversión de 35.931 euros, manteniendo juegos como la tirolina.

El concejal de obras, Luis Manuel Fernández, manifestó que la idea era haber abierto antes este recinto, pero tuvo que retrasarse la reapertura dado el daño que habían causado personas que habían accedido a su interior cuando aún se estaban colocando los juegos y las plataformas.

Estas instalaciones del parque infantil de San Guillermo han contado con un arreglo integral de la zona de servicios públicos, que ya necesitaban una restauración importante. Además, se recuerda que el parque cuenta con un servicio de bar que ofrece una atención a los usuarios de estas instalaciones municipales. Desde el consistorio han mostrado su satisfacción por la finalización de esta obra que había contado con muchos problemas previos, dado que la primera empresa adjudicataria había renunciado a la obra y ello ha condicionado los plazos que se había marcado el Ayuntamiento de Cistierna para abrir el parque San Guillermo.