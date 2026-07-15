Cistierna acondiciona el frontón municipal con una renovación urgente

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha realizado varias mejoras en el frontón situado en el polideportivo municipal. Las dos paredes que conforman este frontón se encontraban muy deterioradas por el paso del tiempo, por lo que ha sido necesario acondicionar las grietas y posteriormente pintar las dos paredes de color azul, asi como las líneas de marcado del espacio deportivo. Este frontón, que se encontraba gastado por su uso y por la climatología, al no ser un recinto cubierto, ha necesitado de una renovación urgente que ya se demandaba desde hace muchos años. Hace pocas semanas se habían mejorado las paredes exteriores.

A esta actuación hay que sumar la instalación de una cancha octogonal denominada 'mini fútbol street' a la que solo falta pintar la zona de juego. Se encuentra ubicada en el recinto del parque infantil del barrio de Santa Bárbara, entre los juegos infantiles y la zona de aparatos de calistenia. Esta cancha es ideal para juegos reducidos, partidos cortos, 1 contra 1 o 2 contra 2. También se usa para modalidades como «panna» o «street-soccer», donde la agilidad, técnica individual y ritmo rápido predominan.