Sahelices de Sabero fusiona la pasión por el motor histórico con la gastronomía

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La localidad del Valle de Sabero celebra este sábado, 18 de julio, su II Concentración de Coches Clásicos en paralelo con la III Feria del Vino. El programa combina una ruta turística por el Valle de Sabero, una paella de hermandad y degustaciones de caldos por solo dos euros la copa.

En Sahelices de Sabero la diversión y el ambiente festivo están plenamente garantizados el próximo sábado, 18 de julio. La localidad del Valle se vestirá de gala para albergar una atractiva doble cita que fusionará la pasión por los vehículos históricos con el mejor producto vitivinícola, creando la combinación perfecta para vecinos, participantes y visitantes de toda la comarca.

La programación arrancará oficialmente a las 11:30 horas con la recepción de los automóviles participantes. Tras la concentración inicial, las joyas del motor clásico iniciarán una espectacular ruta turística por las carreteras del Valle de Sabero, permitiendo a los aficionados contemplar los vehículos en movimiento frente a los imponentes paisajes de la zona. Esta caravana de historia sobre ruedas culminará con un tradicional vermú de bienvenida.

La jornada continuará con una vertiente marcadamente gastronómica y de convivencia. La organización ofrecerá una sabrosa paella para todos los inscritos en la concentración —cuya inscripción es totalmente gratuita a través de los teléfonos de contacto 642 970 132 y 647 604 216 o mediante el enlace oficial habilitado—. Asimismo, los vecinos y visitantes que deseen sumarse al almuerzo podrán adquirir su ticket correspondiente en la misma localidad.

El broche de oro llegará a partir de las 20:00 horas con la inauguración de la III Feria del Vino. Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una cuidada selección de los mejores caldos de la región a un precio popular de dos euros por copa, servidos en un ambiente inmejorable y acompañados por tapas tradicionales.

Con esta completa propuesta festiva y cultural, Sahelices de Sabero reafirma su compromiso con la dinamización del entorno rural, consolidando un evento que atrae turismo, dinamiza el comercio local y celebra la rica identidad de la Montaña Leonesa.