Cistierna retrasará el plan de incendios forestales

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna celebró el pleno ordenario en el que se debatió el plan de ámbito local por incendios forestales en el municipio. La portavoz del PSOE Varónica García en su intervención manifestó que el plan presentado no estaba adaptado a las necesidades y la realidad de los once núcleos de población del municipio. «Después de lo vivido en la provincia de León en 2025 este asunto no admite improvisaciones o documentos para cumplir un trámite». Recuerda que los trabajadores municipales son operarcios de servicios múltiples y «no se les puede coonvertir sobre el papel en bomberos. Pueden colaborar en ciertas tareas pero no asumir funciones para las que no tienen formación ni equipos». Además puntualizó que se confunde el papel del parque de bomberos de Vidanes que pertenece a la Diputación de León. García recuerda que en el plan no aparece ningún dado sobre comunicaciones, apoyo logístico o un plan de autoproteción por lo que el PSOE pidió la retirada de este plan.

El alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos puso de manifiesto que el Ayuntamiento no tienen las competencias en prevención de incendios. «Es competencia de la Diputación de León y de la Junta. El responsable de esta materia en la diputación es del PSOE». Recordó que el plan va tarde ante la dejadez del diputado socialista. Aceptó que el tema de dejase sobre la mesa y se invitase a los grupos y al técnico a una reunión con la empresa elaboradora del plan.