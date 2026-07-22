El valle de Sabero se queda sin correo 15 días por las vacaciones del cartero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Las cinco localidades del municipio de Sabero –Sotillos, Olleros, Sahelices, Sabero y Alejico- se han quedado sin correo postal al menos durante 15 días por falta de sustituto para las vacaciones de la titular de la plaza, tras la decisión de Correos de no cubrir esos días con otro funcionario o trabajador temporal. "Es una vergüenza y una tomadura de pelo para los vecinos de la localidad y para las personas que disfrutar de sus vacaciones en Sabero", denuncian varios de los afectados que acaban de enterarse al acercarse a la oficina y ver el anuncio de Correos.

La pérdida del reparto ordinario preocupa especialmente por la recepción de comunicaciones oficiales, las notificaciones o citas médicas o de otros organismos oficiales, pero además la situación obliga a los vecinos a desplazarse a la oficina de Cistierna en caso de tener que realizar envíos. La distancia a esa oficina es considerable desde el valle y máxime teniendo en cuenta que no hay transporte público en horario oficial o, en el mejor de los casos, distanciado en varias horas, lo que dificulta el servicio para los que no tengan transporte propio.

El municipio reclama que se ponga un sustituto o al menos anunciarlo debidamente en todas las localidades y lugares públicos. Hay personas que tenían que enviar cartas certificadas u otras gestiones y la única solución planteada es desplazarse a Cistierna.