La UPL exige a la Junta medidas para impulsar el turismo en la vertiente leonesa de Picos de Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas dirigidas a la Junta para conocer qué medidas y acciones está desarrollando o prevé desarrollar para fomentar el turismo en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, tras constatar un notable descenso de visitantes durante el presente mes de julio.

Según señala la formación leonesista, la afluencia turística en esta zona del nordeste de la provincia se está situando muy por debajo de los niveles habituales y de los registrados en otras vertientes del Parque Nacional, una situación que está teniendo consecuencias directas sobre la actividad económica local. Negocios de hostelería, alojamientos rurales y empresas vinculadas al ocio y al turismo de naturaleza están viendo reducida su facturación debido a la menor llegada de visitantes.

Desde UPL consideran que esta caída del turismo puede estar relacionada, en buena medida, con la escasa promoción institucional de los atractivos que ofrece la vertiente leonesa de Picos de Europa. A su juicio, esta falta de visibilidad está favoreciendo que gran parte de la actividad turística se concentre en otras zonas mejor promocionadas, especialmente en la vertiente asturiana, donde los datos de visitantes continúan siendo positivos.

Como ejemplo, la formación apunta a la Ruta del Cares, uno de los principales reclamos turísticos del Parque Nacional. La mayoría de los visitantes que realizan este recorrido entre Caín de Valdeón y Poncebos inician la ruta desde Asturias y, en muchos casos, no llegan a completar el itinerario hasta la vertiente leonesa, lo que provoca que buena parte del gasto turístico asociado a esta actividad se concentre fuera de León.

Por ello, UPL ha solicitado a la Junta información sobre las medidas que está adoptando o prevé adoptar para fomentar el turismo tanto en la vertiente leonesa del Parque Nacional como en el Parque Regional de Picos de Europa. Asimismo, ha pedido una valoración sobre la promoción turística que se realiza de estos espacios naturales