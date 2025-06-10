Diario de León

Trece nuevas flores representan a los nacidos en 2024 en Santa María del Páramo

Foto de familia de los nuevos vecinos de Santa María del Páramo.

Foto de familia de los nuevos vecinos de Santa María del Páramo.DL

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo continua llenando y haciendo crecer el puzzle que decora la plaza del Labrador para homenajear a los nacidos de cada año en el municipio. Esta vez ha sumado 13 nuevas piezas y ha alcanzado un total de 162 flores. El acto de colocación de estas nuevas placas se celebró el pasado viernes 6 de junio con las familias, la alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, qien destacó el «orgullo» por poder rellenar esta pared, así como los concejales Omar Sabaria y Santiago Barragán. Trece recién llegados en 2024 que llevan el nombre de Sofía, Emma, Leo, Faris, Ilay, Laia, Luca, Camilo, India, Eva Luna, Pablo Fabio y Cateleya y cuyas flores ya lucen en el gran mural. Además del sencillo homenaje, el ayuntamiento apoya a las familias con las ayudas a la natalidad de 300 euros por niño nacido, a mayores de las ayudas escolares.

