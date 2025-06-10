Trece nuevas flores representan a los nacidos en 2024 en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo continua llenando y haciendo crecer el puzzle que decora la plaza del Labrador para homenajear a los nacidos de cada año en el municipio. Esta vez ha sumado 13 nuevas piezas y ha alcanzado un total de 162 flores. El acto de colocación de estas nuevas placas se celebró el pasado viernes 6 de junio con las familias, la alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, qien destacó el «orgullo» por poder rellenar esta pared, así como los concejales Omar Sabaria y Santiago Barragán. Trece recién llegados en 2024 que llevan el nombre de Sofía, Emma, Leo, Faris, Ilay, Laia, Luca, Camilo, India, Eva Luna, Pablo Fabio y Cateleya y cuyas flores ya lucen en el gran mural. Además del sencillo homenaje, el ayuntamiento apoya a las familias con las ayudas a la natalidad de 300 euros por niño nacido, a mayores de las ayudas escolares.